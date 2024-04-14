Атака на Днепр: количество пострадавших увеличилось до 12 человек

До 12 увеличилось количество пострадавших из-за падения обломков в Днепровском районе. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Каждую минуту число пострадавших увеличивается. Сейчас их - 12. - написал Лысак.

Детали

Ранее Лысак сообщил, что трем пострадавшим медицинскую помощь врачи оказали на месте. Еще трое, среди которых и 15-летний подросток, будут лечиться дома.

Двух мужчин 62 и 39 лет и 35-летнюю женщину госпитализировали.

Относительно разрушений, то по состоянию на восемь часов вечера было известно, что только в областном центре изуродованы 33 частных дома. Побито 10 уивильних автомобилей и один погрузчик.

Глава ОВА добавил, что на месте прилетов работают волонтеры и соответствующие службы, и они готовы оказать помощь пострадавшим.

В районе, где упали обломки вражеской ракеты, работают все службы. А еще психологи ГСЧС и Нацполиции. Рядом благотворители. Они также готовы предоставить строительные материалы, чтобы временно закрыть изуродованные крыши и окна. - добавил Лысак.

Напомним

Украинские защитники неба сбили вражескую ракету в Днепровском районе, однако обломки упали на территории областного центра и в Любимовской громаде, и повредили частные дома.