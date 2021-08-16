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Уже 78 украинцев и члены их семей обратились с просьбой эвакуировать их с территории Афганистана - МИД

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. В настоящее время 78 граждан Украины и члены их семей обратились с просьбой эвакуировать их с территории Афганистана. Об этом УНН сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Цитата

“МИД и Посольство Украины в Республике Таджикистан в круглосуточном режиме осуществляют сбор информации относительно граждан Украины, которые остались на территории Афганистана. В настоящее время установлена связь с 78 гражданами Украины и членами их семей, обратившихся с просьбой эвакуировать их с территории Афганистана”, — сообщил дипломат.

Что было раньше

Президент Владимир Зеленский накануне заявил, что из Афганистана украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек.

По данным МИД, речь идет о 79 гражданах Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана, среди них были и совсем маленькие дети. Известно, что украинцев на борту было 8.

Дополнение

В аэропорту Кабула прекратили все коммерческие рейсы. Однако, в аэропорту — хаос из-за толпы желающих покинуть страну.

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул.

Представитель “Талибана” заявил, что движение ждет “мирной передачи власти” в “следующие несколько дней”.

Председателем переходного правительства Афганистана должны назначить экс-главу МВД страны Али Ахмада Джалали, сообщал телеканал Al Arabiya.

Однако, в воскресенье два представителя талибов заявили агентству Reuters, что в Афганистане не будет переходного правительства и группировка ожидает полной передачи власти.

Между тем, талибы уже предложили иностранцам покинуть страну. Иностранные граждане в Кабуле должны выехать или встать на учет будущих инстанций талибов.

США и Германия 15 августа переместили своих граждан, в том числе и работников дипмиссий в аэропорт Кабула. Также об этом сообщила Франция. ФРГ, по сообщениям, закрыла свое посольство в Кабуле. Швеция также заявляла об эвакуации своих граждан и дипломатов, как и Чехия, Великобритания, Италия и другие страны.

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