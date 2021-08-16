Вже 78 українців та члени їхніх сімей звернулися з проханням евакуювати їх з території Афганістану – МЗС

Цитата

“МЗС та Посольство України в Республіці Таджикистан у цілодобовому режимі здійснюють збір інформації щодо громадян України, які залишилися на території Афганістану. На даний час встановлено зв’язок з 78 громадянами України та членами їх сімей, які звернулися з проханням евакуювати їх з території Афганістану”, — повідомив дипломат.

Що було раніше

Президент Володимир Зеленський напередодні заявив, що з Афганістану українським літаком всього вивезли майже 80 осіб.

За даними МЗС, йдеться про 79 громадян України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії, Таджикистану, серед них були і зовсім малі діти. Відомо, що українців на борту було 8.

Доповнення

В аеропорту Кабула припинили всі комерційні рейси. Однак, на летовищі — хаос через натовпи охочих покинути країну.



15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул.



Представник “Талібану” заявив, що рух чекає “мирної передачі влади” у “наступні кілька днів”.



Головою перехідного уряду Афганістану мали б призначити ексголову МВС країни Алі Ахмада Джалалі, повідомляв телеканал Al Arabiya.



Однак, у неділю два представники талібів заявили агентству Reuters, що в Афганістані не буде перехідного уряду і що угруповання очікує повної передачі влади.



Тим часом, таліби вже запропонували іноземцям покинути країну. Іноземні громадяни в Кабулі повинні виїхати або встати на облік майбутніх інстанцій талібів.

США і Німеччина 15 серпня перемістили своїх громадян, у тому числі і працівників дипмісій в аеропорт Кабула. Також про це повідомила Франція. ФРН, за повідомленнями, закрила своє посольство в Кабулі. Швеція також заявляла про евакуацію своїх громадян і дипломатів, як і Чехія, Велика Британія, Італія та інші країни.