Въезд австрийцев в Украину возможен без тестов и самоизоляции - посол
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Въезд граждан Австрии в Украине снова доступен без тестов и самоизоляции. Об этом на своей странице в Facebook написал посол Украины в Австрии Александр Щерба, передает УНН.
"Апдейт. Австрия для Украины снова в "зеленой зоне". То есть въезд в Украину для австрийских граждан вновь открыт без тестов и самоизоляции. Но со страховкой, покрывающей COVID-19, и переведенной на украинский язык", - пояснил посол.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировал 84 548 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1970 - летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на "зоны" в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
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Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.