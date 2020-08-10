У МОЗ оновили список країн "зеленої" і "червоної" зони
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. У МОЗ оновили список країн "зеленого" та "червоного" списків держав станом на 7 серпня. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
Так, Австрія, Грузія, Литва, Словаччина, Канада знову "зелені" для України.
Інформація щодо країн, куди можуть полетіти на відпочинок українці: Албанія, Болгарія, Чорногорія у червоній зоні.
У зеленій зоні залишається Єгипет, Туреччина та Хорватія.
Показник України за останні 14 днів склав 38,10 кількості хворих на 100 тис. населення, це 15,4% приросту тих, хто захворів.
Нагадаємо, що станом на ранок понеділка загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 729 692. У свою чергу, одужали 12 038 878 людей.