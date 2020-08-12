В'їзд австрійців в Україну можливий без тестів та самоізоляції - посол
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. В’їзд громадян Австрії до України знову доступний без тестів та самоізоляції. Про це на своїй сторінці у Facebook написав посол України в Австрії Олександр Щерба, передає УНН.
“Апдейт. Австрія для України знову в „зеленій зоні“. Тобто в’їзд в Україну для австрійських громадян знову відкритий без тестів і самоізоляції. Але зі страховкою, яка покриває COVID-19, перекладеною українською мовою”, — пояснив посол.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 84 548 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 970 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
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Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.