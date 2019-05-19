Верка Сердючка выступила на "Евровидении-2019"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Украинская звезда Верка Сердючка выступила на сцене Евровидения, финал которого проходит в Тель-Авиве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу "Евровидение" в Twitter.
Артистка исполнила песню победительницы прошлогоднего Евровидения Нетти Барзилай "Toy".
Седючка выступила на сцене конкурса в качестве приглашенного артиста.
Напомним, в 22:00 по киевскому времени начался финал песенного конкурса "Евровидение-2019" в Тель-Авиве (Израиль), передает УНН.
Последовательность финалистов 26 стран-участниц такова: Мальта, Албания, Чехия, Германия, Россия, Дания, Сан-Марино, Северная Македония, Швеция, Словения, Кипр, Нидерланды, Греция, Израиль, Норвегия, Великобритания, Исландия, Эстония, Беларусь, Азербайджан, Франция, Италия, Сербия, Швейцария, Австралия, Испания.
Украина в этом году в песенном конкурсе не берет, соответственно, голосовать украинцы за своих фаворитов тоже не смогут.
Как сообщал УНН, Google предсказал победителя Евровидения-2019 на основании поисковых запросов.
После двух полуфиналов песенного конкурса Евровидение-2019 букмекеры прогнозируют , что в тройку финалистов войдут представитель от Нидерландов Дункан Лоуренс, представительница Австралии Кейт Миллер-Хайдке и швед Джон Лундвик.
Verka Serduchka performing @NettaBarzilai 's Toy was everything! #DareToDream #Eurovision pic.twitter.com/i1nYAa8s1V- Eurovision (@Eurovision) 18 мая 2019 г.