Букмекери дали прогнози щодо трійки фіналістів Євробачення-2019

Перемогу голландця Дункана Лоуренса оцінюють у 43%. Ймовірність перемоги австралійки Кейт Міллер-Хайдке прогнозують у 12%. А перемогу Шведа Джона Лундвіка прогнозують на 8%.

Перша десятка претендентів на перемогу у фіналі Євробачення, на думку букмекерів виглядає так:

1. Нідерланди — Дункан Лоуренс, Arcade — 43%

2. Австралія — Кейт Міллер-Хайдке, Zero Gravity — 12%

3. Швеція — Джон Лундвік, Too Late for Love — 8%

4. Швейцарія — Лука Хенні She Got Me — 6%

5. Азербайджан — Чингіз, Truth — 5%

6. Італія — Мамуд, Soldi — 5%

7. Росія — Сергій Лазарєв, Scream — 5%

8. Ісландія — Hatari, Hatri mun sigra — 3%.

9. Франція — Білал Ассане, Roi — 3%

10. Норвегія — KEiiNO — “Spirit in the Sky”- 2%.

Нагадаємо, вчора, 16 травня, завершився другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2019.

Стали відомі імена всіх фіналістів конкурсу “Євробачення-2019”