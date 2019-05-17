Букмекери дали прогнози щодо трійки фіналістів Євробачення-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Після двох півфіналів пісенного конкурсу Євробачення-2019 букмекери прогнозують, що в трійку фіналістів увійдуть представник від Нідерландів Дункан Лоуренс, представниця Австралії Кейт Міллер-Хайдке та швед Джон Лундвік. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Eurovisionworld.
Перемогу голландця Дункана Лоуренса оцінюють у 43%. Ймовірність перемоги австралійки Кейт Міллер-Хайдке прогнозують у 12%. А перемогу Шведа Джона Лундвіка прогнозують на 8%.
Перша десятка претендентів на перемогу у фіналі Євробачення, на думку букмекерів виглядає так:
1. Нідерланди — Дункан Лоуренс, Arcade — 43%
2. Австралія — Кейт Міллер-Хайдке, Zero Gravity — 12%
3. Швеція — Джон Лундвік, Too Late for Love — 8%
4. Швейцарія — Лука Хенні She Got Me — 6%
5. Азербайджан — Чингіз, Truth — 5%
6. Італія — Мамуд, Soldi — 5%
7. Росія — Сергій Лазарєв, Scream — 5%
8. Ісландія — Hatari, Hatri mun sigra — 3%.
9. Франція — Білал Ассане, Roi — 3%
10. Норвегія — KEiiNO — “Spirit in the Sky”- 2%.
Нагадаємо, вчора, 16 травня, завершився другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2019.
Стали відомі імена всіх фіналістів конкурсу “Євробачення-2019”