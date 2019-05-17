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7 марта, 15:45 • 80272 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 93305 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122973 просмотра

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7 марта, 06:35 • 111592 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137736 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144646 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130140 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130200 просмотра

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Букмекеры дали прогнозы по тройке финалистов Евровидение-2019

Букмекеры дали прогнозы по тройке финалистов Евровидение-2019

Киев  •  УНН

 • 12833 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. После двух полуфиналов песенного конкурса Евровидение-2019 букмекеры прогнозируют, что в тройку финалистов войдут представитель от Нидерландов Дункан Лоуренс, представительница Австралии Кейт Миллер-Хайдке и швед Джон Лундвик. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Eurovisionworld.

Победу голландца Дункана Лоуренса оценивают в 43%. Вероятность победы австралийки Кейт Миллер-Хайдке прогнозируют в 12%. А победу Шведа Джона Лундвика прогнозируют на 8%.

Первая десятка претендентов на победу в финале Евровидения, по мнению букмекеров выглядит так:

1. Нидерланды - Дункан Лоуренс, Arcade - 43%
2. Австралия - Кейт Миллер-Хайдке, Zero Gravity - 12%
3. Швеция - Джон Лундвик, Too Late for Love - 8%
4. Швейцария - Лука Хенни She Got Me - 6%
5. Азербайджан - Чингиз, Truth - 5%
6. Италия - Мамуд, Soldi - 5%
7. Россия - Сергей Лазарев, Scream - 5%
8. Исландия - Hatari, Hatri mun sigra - 3%.
9. Франция - Билал Ассане, Roi - 3%
10. Норвегия - KEiiNO - "Spirit in the Sky" - 2%.

Напомним, вчера, 16 мая, завершился второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2019.
Стали известны имена всех финалистов конкурса Евровидение-2019. 

Украинские Национальные Новости

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