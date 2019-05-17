Букмекеры дали прогнозы по тройке финалистов Евровидение-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. После двух полуфиналов песенного конкурса Евровидение-2019 букмекеры прогнозируют, что в тройку финалистов войдут представитель от Нидерландов Дункан Лоуренс, представительница Австралии Кейт Миллер-Хайдке и швед Джон Лундвик. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Eurovisionworld.
Победу голландца Дункана Лоуренса оценивают в 43%. Вероятность победы австралийки Кейт Миллер-Хайдке прогнозируют в 12%. А победу Шведа Джона Лундвика прогнозируют на 8%.
Первая десятка претендентов на победу в финале Евровидения, по мнению букмекеров выглядит так:
1. Нидерланды - Дункан Лоуренс, Arcade - 43%
2. Австралия - Кейт Миллер-Хайдке, Zero Gravity - 12%
3. Швеция - Джон Лундвик, Too Late for Love - 8%
4. Швейцария - Лука Хенни She Got Me - 6%
5. Азербайджан - Чингиз, Truth - 5%
6. Италия - Мамуд, Soldi - 5%
7. Россия - Сергей Лазарев, Scream - 5%
8. Исландия - Hatari, Hatri mun sigra - 3%.
9. Франция - Билал Ассане, Roi - 3%
10. Норвегия - KEiiNO - "Spirit in the Sky" - 2%.
Напомним, вчера, 16 мая, завершился второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2019.
Стали известны имена всех финалистов конкурса Евровидение-2019.