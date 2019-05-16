Cтали відомі імена всіх фіналістів конкурсу "Євробачення-2019"

КИЇВ. 17 травня. УНН. Після другого півфіналу "Євробачення-2019", який відбувся ввечері четверга визначилися ще 10 учасників, які виступатимуть у фіналі конкурсу 18 травня. Про це повідомляє УНН з посиланням на онлайн-трансляцію "Євробачення" на YouTube.