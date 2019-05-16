Cтали відомі імена всіх фіналістів конкурсу "Євробачення-2019"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Після другого півфіналу "Євробачення-2019", який відбувся ввечері четверга визначилися ще 10 учасників, які виступатимуть у фіналі конкурсу 18 травня. Про це повідомляє УНН з посиланням на онлайн-трансляцію "Євробачення" на YouTube.
До фіналу у четвер пройшли представники таких країн:
Північна Македонія: Tamara Todevska – Proud
Нідерланди: Duncan Laurence – Arcade
Албанія: Jonida Maliqi - Ktheju tokës
Швеція: John Lundvik - Too Late For Love
Росія: Сергій Лазарєв – Scream
Азербайджан: Chingiz – Truth
Данія: Leonora - Love Is Forever
Норвегія: KEiiNO - Spirit In The Sky
Швейцарія: Luca Hänni - She Got Me
Мальта: Michela – Chameleon
Загалом у фіналі "Євробачення-2019" візьмуть участь 26 конкурсантів. По 10 учасників з першого та другого півфіналів, представники країн "великої п’ятірки" - Німеччини, Італії, Іспанії, Великої Британії, Франції, а також країни-організатора Ізраїлю.
З першого півфіналу за перемогу боротимуться представники таких країн: Греція, Білорусь, Сербія, Кіпр, Естонія, Чехія, Австралія, Ісландія, Сан-Марино та Словенія.
Фіналісти визначилися завдяки результатам глядацького голосування в сумі з оцінками від національних журі країн-учасниць, до яких приєдналися голоси трьох країн з "Великої п'ятірки" – Італії, Великої Британії та Німеччини.
Нагадаємо, перший півфінал "Євробачення-2019" відбувся 14 травня. А фінал пройде 18 травня. Церемонія відкриття пісенного конкурсу Євробачення-2019 пройшла в неділю, 12 травня, в Тель-Авіві.
З території України не можна голосувати за учасників пісенного конкурсу Євробачення-2019, оскільки наша країна не бере участь у заході.