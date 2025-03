Cтали известны имена всех финалистов конкурса "Евровидение-2019"

В финал в четверг прошли представители следующих стран:

Северная Македония: Tamara Todevska - Proud

Нидерланды: Duncan Laurence - Arcade

Албания: Jonida Maliqi - Ktheju tokës

Швеция: John Lundvik - Too Late For Love

Россия: Сергей Лазарев - Scream

Азербайджан: Chingiz - Truth

Дания: Leonora - Love Is Forever

Норвегия: KEiiNO - Spirit In The Sky

Швейцария: Luca Hänni - She Got Me

Мальта: Michela - Chameleon

Всего в финале "Евровидения-2019" примут участие 26 конкурсантов. По 10 участников из первого и второго полуфиналов, представители стран "большой пятерки" - Германии, Италии, Испании, Великобритании, Франции, а также страны-организатора Израиля.

С первого полуфинала за победу будут бороться представители следующих стран: Греция, Беларусь, Сербия, Кипр, Эстония, Чехия, Австралия, Исландия, Сан-Марино и Словения.

Финалисты определились благодаря результатам зрительского голосования в сумме к оценкам от национальных жюри стран-участниц, к которым присоединились голоса трех стран из "Большой пятерки" - Италии, Великобритании и Германии.

Напомним, первый полуфинал "Евровидения-2019" состоялся 14 мая. А финал пройдет 18 мая. Церемония открытия песенного конкурса Евровидение-2019 прошла в воскресенье, 12 мая, в Тель-Авиве.

С территории Украины нельзя голосовать за участников песенного конкурса Евровидение-2019, поскольку наша страна не участвует в мероприятии.