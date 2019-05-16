Cтали известны имена всех финалистов конкурса "Евровидение-2019"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. После второго полуфинала "Евровидения-2019", который состоялся вечером четверга, определились еще 10 участников, которые будут выступать в финале конкурса 18 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на онлайн-трансляцию "Евровидения" на YouTube.
В финал в четверг прошли представители следующих стран:
Северная Македония: Tamara Todevska - Proud
Нидерланды: Duncan Laurence - Arcade
Албания: Jonida Maliqi - Ktheju tokës
Швеция: John Lundvik - Too Late For Love
Россия: Сергей Лазарев - Scream
Азербайджан: Chingiz - Truth
Дания: Leonora - Love Is Forever
Норвегия: KEiiNO - Spirit In The Sky
Швейцария: Luca Hänni - She Got Me
Мальта: Michela - Chameleon
Всего в финале "Евровидения-2019" примут участие 26 конкурсантов. По 10 участников из первого и второго полуфиналов, представители стран "большой пятерки" - Германии, Италии, Испании, Великобритании, Франции, а также страны-организатора Израиля.
С первого полуфинала за победу будут бороться представители следующих стран: Греция, Беларусь, Сербия, Кипр, Эстония, Чехия, Австралия, Исландия, Сан-Марино и Словения.
Финалисты определились благодаря результатам зрительского голосования в сумме к оценкам от национальных жюри стран-участниц, к которым присоединились голоса трех стран из "Большой пятерки" - Италии, Великобритании и Германии.
Напомним, первый полуфинал "Евровидения-2019" состоялся 14 мая. А финал пройдет 18 мая. Церемония открытия песенного конкурса Евровидение-2019 прошла в воскресенье, 12 мая, в Тель-Авиве.
С территории Украины нельзя голосовать за участников песенного конкурса Евровидение-2019, поскольку наша страна не участвует в мероприятии.