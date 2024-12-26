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Зеленский вручил высшие награды военным: что получили защитники Украины

Зеленский вручил высшие награды военным: что получили защитники Украины

Киев  •  УНН

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Президент Украины отметил военных Золотыми Звездами Героев Украины и Крестами боевых заслуг. Награждение состоялось на следующий день после Рождества.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 26 декабря, отметил военных Золотыми Звездами Героев Украины и Крестами боевых заслуг.  Об этом сообщает УНН

Президент отметил, что в мире почти 200 независимых государств - каждое из них имеет свой характер и причину, почему это государство есть на земле. Для Украины такой причиной являются наши люди, указал Зеленский.

Сегодня, в день после Рождества, мы отмечаем наивысшими государственными наградами - Золотыми Звездами Героев Украины - и особой боевой наградой - Крестом боевых заслуг - наших наиболее смелых воинов, наиболее преданных людей

- заявил Зеленский.

Дополнение 

Накануне Зеленский вручил еще 30 сертификатов на получение квартир Героям Украины и членам семей воинов, которые удостоены этого звания посмертно.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Войнаполитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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