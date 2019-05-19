Вєрка Сердючка виступила на "Євробаченні-2019"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Українська зірка Вєрка Сердючка виступила на сцені Євробачення, фінал якого проходить в Тель-Авіві. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку "Євробачення" у Twitter.
Артистка виконала пісню переможниці минулорічного Євробачення Нетти Барзілай "Toy".
Седючка виступила на сцені конкурсу як запрошений артист.
Нагадаємо, О 22:00 за київським часом розпочався фінал пісенного конкурсу “Євробачення-2019” у Тель-Авіві (Ізраїль), передає УНН.
Послідовність фіналістів 26 країн-учасниць така: Мальта, Албанія, Чехія, Німеччина, Росія, Данія, Сан-Марино, Північна Македонія, Швеція, Словенія, Кіпр, Нідерланди, Греція, Ізраїль, Норвегія, Велика Британія, Ісландія, Естонія, Білорусь, Азербайджан, Франція, Італія, Сербія, Швейцарія, Австралія, Іспанія.
Україна цього року участі у пісенному конкурсі не бере, відповідно, голосувати українці за своїх фаворитів теж не зможуть.
Як повідомляв УНН, Google передбачив переможця Євробачення-2019 на підставі пошукових запитів.
Після двох півфіналів пісенного конкурсу Євробачення-2019 букмекери прогнозують, що в трійку фіналістів увійдуть представник від Нідерландів Дункан Лоуренс, представниця Австралії Кейт Міллер-Хайдке та швед Джон Лундвік.
Verka Serduchka performing @NettaBarzilai's Toy was everything!#DareToDream #Eurovision pic.twitter.com/i1nYAa8s1V— Eurovision (@Eurovision) 18 мая 2019 г.