Google передбачив переможця Євробачення-2019 на підставі пошукових запитів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Компанія Google "визначила" переможця пісенного конкурсу Євробачення-2019 на підставі частоти запитів користувачів своєї пошукової системи. Про це повідомляє УНН з посиланням на ресурс Google trends.
Згідно з даними компанії, якби країни нараховували бали на підставі активності користувачів з інших країн, то перше місце зайняв би учасник з Франції Білал Ассані.
На другому місці була б Ісландія з учасником Hatari і піснею Hatri mun sigra.
На третьому місці - Росія з Сергієм Лазарєвим та його піснею Scream.
Нагадаємо, після двох півфіналів пісенного конкурсу Євробачення-2019 букмекери прогнозують, що в трійку фіналістів увійдуть представник від Нідерландів Дункан Лоуренс, представниця Австралії Кейт Міллер-Хайдке та швед Джон Лундвік.