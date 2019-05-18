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Google передбачив переможця Євробачення-2019 на підставі пошукових запитів

Київ • УНН

 • 14966 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Компанія Google "визначила" переможця пісенного конкурсу Євробачення-2019 на підставі частоти запитів користувачів своєї пошукової системи. Про це повідомляє УНН з посиланням на ресурс Google trends.

Згідно з даними компанії, якби країни нараховували бали на підставі активності користувачів з інших країн, то перше місце зайняв би учасник з Франції Білал Ассані.

На другому місці була б Ісландія з учасником Hatari і піснею Hatri mun sigra.

На третьому місці - Росія з Сергієм Лазарєвим та його піснею Scream.

Нагадаємо, після двох півфіналів пісенного конкурсу Євробачення-2019 букмекери прогнозують, що в трійку фіналістів увійдуть представник від Нідерландів Дункан Лоуренс, представниця Австралії Кейт Міллер-Хайдке та швед Джон Лундвік.

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