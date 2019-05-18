Google предсказал победителя Евровидения-2019 на основании поисковых запросов

Согласно данным компании, если бы страны начисляли баллы на основании активности пользователей из других стран, то первое место занял был участник из Франции Билал Ассани.

На втором месте была бы Исландия с участником Hatari и песней Hatri mun sigra.

На третьем месте – Россия с Сергеем Лазаревым и его песней Scream.

Напомним, после двух полуфиналов песенного конкурса Евровидение-2019 букмекеры прогнозируют, что в тройку финалистов войдут представитель от Нидерландов Дункан Лоуренс, представительница Австралии Кейт Миллер-Хайдке и швед Джон Лундвик.