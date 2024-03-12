ВВС Украины сообщили о ракетной опасности на Сумщине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
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Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

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Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
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Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

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Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
  •  98918 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

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Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
  •  106897 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
  •  103936 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  188297 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  177478 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  173340 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  257647 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

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8 марта 2024, 07:29  •  102724 просмотра

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8 марта 2024, 15:00  •  225828 просмотра
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ВВС Украины сообщили о ракетной опасности на Сумщине

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о ракетной угрозе в Сумской области.

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ВВС Украины сообщили о ракетной опасности на Сумщине

Зафиксирована угроза баллистических ракет в нескольких регионах Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждают об угрозе применения баллистических ракет в Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Житомирской областях.

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Зафиксирована угроза баллистических ракет в нескольких регионах Украины

Враг отброшен под Богдановкой, но россияне продвинулись под Невельским - DeepState

Украинские войска оттеснили оккупантов возле Богдановки, но вражеские силы продвинулись вперед возле Невельского.

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Враг отброшен под Богдановкой, но россияне продвинулись под Невельским - DeepState

БпЛА движутся в сторону западных областей

Военно-воздушные силы Украины сообщают, что российские беспилотники движутся на запад.

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БпЛА движутся в сторону западных областей

В феврале в Украине появилось 228 новых укрытий обустроенных за счет государства - Ткаченко

В феврале в Украине за государственный счет было обустроено 228 укрытий, в том числе 196 отремонтированных, 6 вновь построенных, 23 модульных укрытия и 3 объекта реконструированы/восстановлены, с приоритетом на учреждения образования и здравоохранения, а также жилые дома, в рамках постоянных усилий по строительству и обустройству защитных сооружений согласно плану, разработанному на конец 2023 года.

Война •   •  14194 просмотра
В феврале в Украине появилось 228 новых укрытий обустроенных за счет государства - Ткаченко

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в двух областях

Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждают о потенциальной угрозе баллистических ракет в Полтавской и Харьковской областях.

Война •   •  22690 просмотра
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в двух областях

Премьер-министр Швеции: Европа должна убедить США сосредоточиться на войне россии против Украины

Премьер-министр Швеции Кристерссон призывает Европу убедить США сосредоточить внимание на войне россии против Украины, увеличивая собственную обороноспособность и согласовывая ее со стратегическими интересами Америки, в том числе с китайским вызовом.

Война •   •  21305 просмотра
Премьер-министр Швеции: Европа должна убедить США сосредоточиться на войне россии против Украины

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет на востоке

Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждают о потенциальной угрозе баллистических ракет в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Война •   •  23577 просмотра
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет на востоке

российские беспилотники движутся в Винницу из нескольких регионов

Вражеские беспилотники движутся группами в направлении Винницы с разных направлений.

Война •   •  23422 просмотра
российские беспилотники движутся в Винницу из нескольких регионов

Консул Украины отметил недопустимые задержки пассажирских автобусов на границе

Консул Генерального консульства Украины в Люблине отметил недопустимость задержек пассажирских автобусов в пункте пропуска Дорогуск-Ягодин во время своего визита туда. Также Генеральное консульство Украины в Люблине направило официальное письмо к коменданту полиции Люблинского воеводства с просьбой гарантировать беспрепятственное движение автобусов на местах проведения протестов.

Общество •   •  30828 просмотра
Консул Украины отметил недопустимые задержки пассажирских автобусов на границе