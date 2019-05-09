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7 марта, 08:52 • 134584 просмотра

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6 марта, 19:19 • 139298 просмотра

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Улицы в центре Киева перекроют из-за празднования 9 мая

Улицы в центре Киева перекроют из-за празднования 9 мая

Киев  •  УНН

 • 11485 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. В День победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая, часть улиц в центре столицы перекроют в связи с проведением памятных мероприятий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Начиная с 5 часов утра 9 мая, полицейские в Киеве перекроют движение наземного транспорта. В частности, движение перекроют на:

  • улице Грушевского (от переулка Крепостного до улицы Арсенальной),
  • переулке Инженерном,
  • улице Московской (от Кловского спуска к площади Арсенальной),
  • улице И.Мазепы (от площади Арсенальной к улице Лаврской),
  • переулке Бутишевом,
  • улице М.Емельяновича-Павленко,
  • аллее Героев Крут,
  • улице Лаврской (от улицы Мазепы до улицы Цитадельной).

Добавим, 9 мая публичную безопасность и порядок в государстве будут охранять более 16,5 тысячи правоохранителей, из них 2 тысячи - в столице.

Напомним, День победы над нацизмом во Второй мировой войне отмечают 9 мая.

На День победы над нацизмом во Второй мировой войне в Киеве заявлены сразу четыре массовых шествия.

В целом на 9 мая в Киеве заявлено уже пять мероприятий, ожидается более 10 тыс. участников.

В мероприятиях 9 мая в Украине ожидается участие более 600 тыс. человек.

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