Улицы в центре Киева перекроют из-за празднования 9 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В День победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая, часть улиц в центре столицы перекроют в связи с проведением памятных мероприятий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
Начиная с 5 часов утра 9 мая, полицейские в Киеве перекроют движение наземного транспорта. В частности, движение перекроют на:
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- улице Грушевского (от переулка Крепостного до улицы Арсенальной),
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- переулке Инженерном,
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- улице Московской (от Кловского спуска к площади Арсенальной),
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- улице И.Мазепы (от площади Арсенальной к улице Лаврской),
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- переулке Бутишевом,
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- улице М.Емельяновича-Павленко,
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- аллее Героев Крут,
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- улице Лаврской (от улицы Мазепы до улицы Цитадельной).
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Добавим, 9 мая публичную безопасность и порядок в государстве будут охранять более 16,5 тысячи правоохранителей, из них 2 тысячи - в столице.
Напомним, День победы над нацизмом во Второй мировой войне отмечают 9 мая.
На День победы над нацизмом во Второй мировой войне в Киеве заявлены сразу четыре массовых шествия.
В целом на 9 мая в Киеве заявлено уже пять мероприятий, ожидается более 10 тыс. участников.
В мероприятиях 9 мая в Украине ожидается участие более 600 тыс. человек.