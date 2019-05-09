Вулиці у центрі Києва перекриють через відзначення 9 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. У День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 9 травня, частину вулиць у центрі столиці перекриють у зв’язку з проведенням пам’ятних заходів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу поліції Києва.
Починаючи з 5-ї години ранку 9 травня, поліцейські у Києві перекриватимуть рух наземного транспорту. Зокрема, рух перекриють на:
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- вулиці М. Грушевського (від провулку Кріпосного до вулиці Арсенальної),
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- провулку Інженерному,
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- вулиці Московській (від Кловського узвозу до площі Арсенальної),
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- вулиці І.Мазепи (від площі Арсенальної до вулиці Лаврської),
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- провулку Бутишів,
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- вулиці М.Омеляновича-Павленка,
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- алеї Героїв Крут,
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- вулиці Лаврській (від вулиці І. Мазепи до вулиці Цитадельної).
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Додамо, 9 травня публічну безпеку і порядок у державі охоронятимуть понад 16,5 тисячі правоохоронців, з них 2 тисячі - у столиці.
Нагадаємо, День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відзначають 9 травня.
На День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні у Києві заявлені одразу чотири масові ходи.
Загалом на 9 травня у Києві заявлено вже п'ять заходів, очікується понад 10 тис. учасників.
У заходах 9 травня по Україні очікується участь понад 600 тис. людей.