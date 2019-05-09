Вулиці у центрі Києва перекриють через відзначення 9 травня

КИЇВ. 9 травня. УНН. У День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 9 травня, частину вулиць у центрі столиці перекриють у зв’язку з проведенням пам’ятних заходів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу поліції Києва.