Громадський порядок 9 травня охоронятимуть понад 16 тис. поліцейських

КИЇВ. 8 травня. УНН. До охорони громадського порядку і несення служби 9 травня підрозділами МВС буде залучено 16 600 поліцейських. Про це сказав радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк під час брифінгу МВС щодо заходів безпеки на 8-9 травня у Києві, передає кореспондент УНН.