Громадський порядок 9 травня охоронятимуть понад 16 тис. поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. До охорони громадського порядку і несення служби 9 травня підрозділами МВС буде залучено 16 600 поліцейських. Про це сказав радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк під час брифінгу МВС щодо заходів безпеки на 8-9 травня у Києві, передає кореспондент УНН.
"З сьогоднішнього дня всі підрозділи міністерства внутрішніх справ працюють в посиленому режимі", - сказав Шкіряк.
З його слів, посилений режим буде тривати до закінчення всіх заходів 9 травня.
"До охорони громадського порядку і несення служби підрозділами МВС буде залучено 16 600 поліцейських, 2 300 національних гвардійців, 7 000 рятувальників , 2000 одиниць спецтехніки і в посиленому режимі будуть працювати 6 000 прикордонників", - повідомив радник міністра внутрішніх справ.
Як повідомляв УНН, на кордоні напередодні Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що відзначається 9 травня, посилено заходи безпеки.