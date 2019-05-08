Общественный порядок 9 мая будут охранять более 16 тыс. полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. К охране общественного порядка и несения службы 9 мая подразделениями МВД будет привлечено 16600 полицейских. Об этом сказал советник министра внутренних дел Украины Шкиряк во время брифинга МВД по мерам безопасности на 8-9 мая в Киеве, передает корреспондент УНН.
"С сегодняшнего дня все подразделения министерства внутренних дел работают в усиленном режиме", - сказал Шкиряк.
По его словам, усиленный режим будет длиться до окончания всех мероприятий 9 мая.
"К охране общественного порядка и несения службы подразделениями МВД будет привлечено 16600 полицейских, 2300 национальных гвардейцев, 7000 спасателей, 2000 единиц спецтехники и в усиленном режиме будут работать 6000 пограничников", - сообщил советник министра внутренних дел.
Как сообщал УНН, на границе накануне Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, который отмечается 9 мая, усилены меры безопасности.