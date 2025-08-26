Вуди Аллен отреагировал на критику МИД Украины из-за участия в московском кинофестивале

$41.280.07
47.910.07
ukenru
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 10409 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 83236 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 59525 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 59695 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 181034 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 176425 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 68457 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 66636 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 66129 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 51632 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
Трамп объяснил, почему Путин не встречается с Зеленским17:08 • 8442 просмотра
Во время эксгумаций во Львове украинско-польская экспедиция обнаружила около полусотни тел17:33 • 5188 просмотра
В Киеве военных оштрафовали за превышение скорости: полиция опровергла слухи о «боевом задании»19:32 • 4846 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 134826 просмотра
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 56942 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 93333 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 74843 просмотра
Вуди Аллен отреагировал на критику МИД Украины из-за участия в московском кинофестивале

Киев • УНН

 • 450 просмотра

Американский режиссер Вуди Аллен отверг обвинения Украины в «отбеливании» российских преступлений. Это произошло после его дистанционного участия в Московской кинонеделе, где он выступил онлайн.

Вуди Аллен отреагировал на критику МИД Украины из-за участия в московском кинофестивале

Американский режиссер Вуди Аллен отверг обвинения Украины в «отбеливании» российских преступлений после его дистанционного участия в Московской кинонеделе. Об этом сообщает издание The Guardian, передает УНН.

Детали

Вуди Аллен появился на фестивале в формате онлайн-включения во время сессии, которую вел российский режиссер Федор Бондарчук, известный своей близостью к Владимиру Путину.

Я твердо верю, что Путин абсолютно неправ, а война, которую он развязал, — ужасна. Но я не думаю, что прерывание художественных разговоров когда-либо является хорошим способом помочь

- сказал американский режиссер.

Напомним, МИД Украины осудило участие Вуди Аллена в московской кинонеделе, назвав это оскорблением для жертв украинских актеров. Министерство подчеркнуло, что культура не должна использоваться для отбеливания преступлений.

Американского актера Вуди Аллена внесли в базу сайта "Миротворец"25.08.25, 20:34 • 3746 просмотров

Вита Зеленецкая

КультураНовости Мира
Владимир Путин
Хранитель
Министерство иностранных дел Украины
Украина