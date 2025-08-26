Вуди Аллен отреагировал на критику МИД Украины из-за участия в московском кинофестивале
Киев • УНН
Американский режиссер Вуди Аллен отверг обвинения Украины в «отбеливании» российских преступлений. Это произошло после его дистанционного участия в Московской кинонеделе, где он выступил онлайн.
Детали
Вуди Аллен появился на фестивале в формате онлайн-включения во время сессии, которую вел российский режиссер Федор Бондарчук, известный своей близостью к Владимиру Путину.
Я твердо верю, что Путин абсолютно неправ, а война, которую он развязал, — ужасна. Но я не думаю, что прерывание художественных разговоров когда-либо является хорошим способом помочь
Напомним, МИД Украины осудило участие Вуди Аллена в московской кинонеделе, назвав это оскорблением для жертв украинских актеров. Министерство подчеркнуло, что культура не должна использоваться для отбеливания преступлений.
