Американского актера Вуди Аллена внесли в базу сайта "Миротворец"
Киев • УНН
Американского актера Вуди Аллена внесли в базу сайта "Миротворец". Это произошло после его участия в московской международной неделе кино, где он выразил похвалу российскому кино.
Американский актер Вуди Аллен, посетивший московскую международную неделю кино в России, внесен в базу сайта "Миротворец", передает УНН.
Оскароносный режиссер принял участие в московском кинофестивале. Аллен похвалил российское кино, допустил поездку в РФ и даже заявил, что мог бы снять фильм о том, "как хорошо себя чувствуешь в Москве и Петербурге". Вуди Аллен присоединился к сессии "Легенды мирового кинематографа" на московской международной неделе кино. Модератором мероприятия стал российский режиссер Федор Бондарчук, известный публичной поддержкой Кремля и войны.
Отмечается, что эта международная неделя кино возникла только в прошлом году и призвана показать, что, несмотря на санкции, Россия якобы остается активным участником культурной жизни мира.
"Среди гостей кроме Аллена - сербский режиссер Кустурица и американский актер Дакаскос", - добавляют на сайте.
Справка
Центр "Миротворец" является независимой негосударственной организацией, созданной группой ученых, журналистов и специалистов по вопросам исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, которые занимаются творческой научной и журналистской деятельностью.
Напомним
Министерство иностранных дел Украины заявило, что присутствие американского режиссера Вуди Аллена на московской международной неделе кино является оскорблением для жертв украинских актеров и кинематографистов, которые были убиты или ранены российскими захватчиками.