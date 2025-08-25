$41.280.07
Эксклюзив
15:56 • 6068 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
13:29 • 65827 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
13:29 • 49021 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 49821 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 162178 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 159727 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 64036 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастике
24 августа, 13:49 • 64374 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 года
24 августа, 10:46 • 64812 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-луге
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 50969 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
Американского актера Вуди Аллена внесли в базу сайта "Миротворец"

Киев • УНН

 • 1194 просмотра

Американского актера Вуди Аллена внесли в базу сайта "Миротворец". Это произошло после его участия в московской международной неделе кино, где он выразил похвалу российскому кино.

Американского актера Вуди Аллена внесли в базу сайта "Миротворец"

Американский актер Вуди Аллен, посетивший московскую международную неделю кино в России, внесен в базу сайта "Миротворец", передает УНН.

Оскароносный режиссер принял участие в московском кинофестивале. Аллен похвалил российское кино, допустил поездку в РФ и даже заявил, что мог бы снять фильм о том, "как хорошо себя чувствуешь в Москве и Петербурге". Вуди Аллен присоединился к сессии "Легенды мирового кинематографа" на московской международной неделе кино. Модератором мероприятия стал российский режиссер Федор Бондарчук, известный публичной поддержкой Кремля и войны.

- говорится в сообщении.

Отмечается, что эта международная неделя кино возникла только в прошлом году и призвана показать, что, несмотря на санкции, Россия якобы остается активным участником культурной жизни мира.

"Среди гостей кроме Аллена - сербский режиссер Кустурица и американский актер Дакаскос", - добавляют на сайте.

Справка

Центр "Миротворец" является независимой негосударственной организацией, созданной группой ученых, журналистов и специалистов по вопросам исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, которые занимаются творческой научной и журналистской деятельностью.

Напомним

Министерство иностранных дел Украины заявило, что присутствие американского режиссера Вуди Аллена на московской международной неделе кино является оскорблением для жертв украинских актеров и кинематографистов, которые были убиты или ранены российскими захватчиками.

Павел Башинский

ОбществоКультура
Украина