Американського актора Вуді Аллена внесли в базу сайту "Миротворець"

Ексклюзив
15:56 • 5344 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
13:29 • 62316 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
13:29 • 46777 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 47656 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 157987 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 155975 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 63107 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 63853 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 64541 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 50846 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
Теги
Автори
Радник глави ОП прокоментував заяву Венса про досягнення миру через півроку25 серпня, 09:13 • 5764 перегляди
Президент Польщі наклав вето на закон щодо допомоги українцям: що пропонує25 серпня, 10:23 • 6120 перегляди
Норвегія виділить $8,45 млрд на підтримку України та посилить оборонні спроможності25 серпня, 10:57 • 50733 перегляди
Які автомобілі мають найкращі сидіння - нове дослідженняPhoto25 серпня, 12:04 • 4240 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto14:18 • 54470 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto14:18 • 54656 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
13:29 • 62275 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 157934 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 155925 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 123812 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кароль Навроцький
Кіт Келлог
Кшиштоф Ґавковський
Україна
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Польща
Одеська область
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo14:33 • 1944 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto14:18 • 54660 перегляди
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 50850 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 87418 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 69427 перегляди
Гривня
Безпілотний літальний апарат
Євро
Долар США
Друга світова війна

Американського актора Вуді Аллена внесли в базу сайту "Миротворець"

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Американського актора Вуді Аллена внесли до бази сайту "Миротворець". Це сталося після його участі у московському міжнародному тижні кіно, де він висловив похвалу російському кіно.

Американського актора Вуді Аллена внесли в базу сайту "Миротворець"

Американського актора Вуді Аллена, який відвідав московський міжнародний тиждень кіно в росії, внесли в базу сайту "Миротворець", передає УНН.

Оскароносний режисер взяв участь у московському кінофестивалі. Аллен похвалив російське кіно, допустив поїздку до рф і навіть заявив, що міг би зняти фільм про те, "як добре себе почуваєш у москві та петербурзі". Вуді Аллен долучився до сесії "Легенди світового кінематографа" на московському міжнародному тижні кіно. Модератором заходу став російський режисер Федір Бондарчук, відомий публічною підтримкою кремля і війни

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей міжнародний тиждень кіно виник лише торік і покликаний показати, що, попри санкції, росія нібито залишається активним учасником культурного життя світу.

"Серед гостей окрім Аллена - сербський режисер Кустуриця та американський актор Дакаскос", - додають на сайті.

Довідково

Центр "Миротворець" є незалежною недержавною організацією, створеною групою вчених, журналістів та спеціалістів з питань дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, які займаються творчою науковою та журналістською діяльністю.

Нагадаємо

Міністерство закордонних справ України заявило, що присутність американського режисера Вуді Аллена на московському міжнародному тижні кіно є образою для жертв українських акторів і кінематографістів, які були вбиті або поранені російськими загарбниками.

Павло Башинський

