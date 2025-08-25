Американського актора Вуді Аллена внесли в базу сайту "Миротворець"
Київ • УНН
Американського актора Вуді Аллена внесли до бази сайту "Миротворець". Це сталося після його участі у московському міжнародному тижні кіно, де він висловив похвалу російському кіно.
Оскароносний режисер взяв участь у московському кінофестивалі. Аллен похвалив російське кіно, допустив поїздку до рф і навіть заявив, що міг би зняти фільм про те, "як добре себе почуваєш у москві та петербурзі". Вуді Аллен долучився до сесії "Легенди світового кінематографа" на московському міжнародному тижні кіно. Модератором заходу став російський режисер Федір Бондарчук, відомий публічною підтримкою кремля і війни
Зазначається, що цей міжнародний тиждень кіно виник лише торік і покликаний показати, що, попри санкції, росія нібито залишається активним учасником культурного життя світу.
"Серед гостей окрім Аллена - сербський режисер Кустуриця та американський актор Дакаскос", - додають на сайті.
Довідково
Центр "Миротворець" є незалежною недержавною організацією, створеною групою вчених, журналістів та спеціалістів з питань дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, які займаються творчою науковою та журналістською діяльністю.
Нагадаємо
Міністерство закордонних справ України заявило, що присутність американського режисера Вуді Аллена на московському міжнародному тижні кіно є образою для жертв українських акторів і кінематографістів, які були вбиті або поранені російськими загарбниками.