Вуді Аллен відреагував на критику МЗС України через участь у московському кінофестивалі
Київ • УНН
Американський режисер Вуді Аллен відкинув звинувачення України у "відбілюванні" російських злочинів. Це сталося після його дистанційної участі у Московському кінотижні, де він виступив онлайн.
Деталі
Вуді Аллен з’явився на фестивалі у форматі онлайн-включення під час сесії, яку вів російський режисер Федір Бондарчук, відомий своєю близькістю до володимира путіна.
Я твердо вірю, що путін абсолютно неправий, а війна, яку він розв’язав, — жахлива. Але я не думаю, що переривання мистецьких розмов будь-коли є добрим способом допомогти
Нагадаємо, МЗС України засудило участь Вуді Аллена у московському кінотижні, назвавши це образою для жертв українських акторів. Міністерство наголосило, що культура не повинна використовуватися для відбілювання злочинів.
