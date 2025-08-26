Вуді Аллен відреагував на критику МЗС України через участь у московському кінофестивалі

$41.280.07
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 10143 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 82362 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 59132 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 59334 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 180453 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 176040 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 68327 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 66603 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 66085 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 51612 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
Теги
Автори
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33
Трамп пояснив, чому путін не зустрічається із Зеленським17:08
Під час ексгумацій у Львові українсько-польська експедиція виявила близько пів сотні тіл17:33
У Києві військових оштрафували за перевищення швидкості: поліція спростувала чутки про "бойове завдання"19:32
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 134566 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кароль Навроцький
Кшиштоф Ґавковський
Кіт Келлог
Україна
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Європа
Польща
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10
Безпілотний літальний апарат
Євро
Нафта
Долар США
Крилата ракета

Вуді Аллен відреагував на критику МЗС України через участь у московському кінофестивалі

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Американський режисер Вуді Аллен відкинув звинувачення України у "відбілюванні" російських злочинів. Це сталося після його дистанційної участі у Московському кінотижні, де він виступив онлайн.

Американський режисер Вуді Аллен заперечив звинувачення України в "відбілюванні" російських злочинів після його дистанційної участі у Московському кінотижні. Про це інформує видання The Guardian, передає УНН.

Деталі

Вуді Аллен з’явився на фестивалі у форматі онлайн-включення під час сесії, яку вів російський режисер Федір Бондарчук, відомий своєю близькістю до володимира путіна.

Я твердо вірю, що путін абсолютно неправий, а війна, яку він розв’язав, — жахлива. Але я не думаю, що переривання мистецьких розмов будь-коли є добрим способом допомогти

- сказав американський режисер.

Нагадаємо, МЗС України засудило участь Вуді Аллена у московському кінотижні, назвавши це образою для жертв українських акторів. Міністерство наголосило, що культура не повинна використовуватися для відбілювання злочинів.

Американського актора Вуді Аллена внесли в базу сайту "Миротворець" 25.08.25, 20:34 • 3706 переглядiв

Віта Зеленецька

КультураНовини Світу
Володимир Путін
The Guardian
Міністерство закордонних справ України
Україна