Вучич заявил, что парламентские выборы в Сербии состоятся 25 октября
Киев • УНН
Президент Сербии объявил о досрочных выборах 25 октября после почти двух лет студенческих протестов. Вучич стремится укрепить позиции.
Президент Сербии Александр Вучич заявил во вторник, что назначит досрочные выборы на 25 октября; этот шаг призван укрепить его позиции на политической арене после почти двух лет студенческих протестов и позволить ему занять пост премьер-министра, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В понедельник правительство Сербии обратилось к Вучичу с просьбой распустить парламент и назначить досрочные выборы.
"Выборы состоятся 25 октября", — сообщил Вучич в эфире центральной новостной программы государственного телеканала RTS, добавив, что официально объявит об этом решении в полдень в среду.
Издание отмечает, что это позволит Вучичу — кандидатуру которого на пост премьер-министра в субботу выдвинула Сербская прогрессивная партия — попытаться восстановить свой авторитет после протестов, которые стали серьезным вызовом для его власти.
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Очередные парламентские выборы в Сербии должны были состояться лишь в декабре 2027 года. Однако после почти двух лет студенческих протестов Вучич заявил о намерении провести досрочное голосование.
Вучич, который руководит страной на посту президента или премьер-министра уже 12 лет, столкнулся с антикоррупционными демонстрациями, спровоцированными обрушением бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад на севере страны в ноябре 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.
Оппозиция и участники протестов обвиняют Вучича и его соратников в насилии в отношении политических оппонентов, коррупции, связях с организованной преступностью и подавлении свободы СМИ; сам Вучич и его сторонники эти обвинения отвергают.