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Вучич заявив, що парламентські вибори у Сербії відбудуться 25 жовтня

Київ • УНН

 • 368 перегляди

Президент Сербії заявив про дострокові вибори 25 жовтня після майже двох років студентських протестів. Вучич прагне зміцнити позиції.

Вучич заявив, що парламентські вибори у Сербії відбудуться 25 жовтня

Президент Сербії Олександр Вучич заявив у вівторок, що призначить дострокові вибори на 25 жовтня; цей крок покликаний зміцнити його позиції на політичній арені після майже двох років студентських протестів та дозволити йому обійняти посаду прем'єр-міністра, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

У понеділок уряд Сербії звернувся до Вучича з проханням розпустити парламент та призначити дострокові вибори.

"Вибори відбудуться 25 жовтня", - повідомив Вучич в ефірі центральної новинної програми державного телеканалу RTS, додавши, що офіційно оголосить про це рішення опівдні середи.

Видання зауважує, що це дозволить Вучичу — кандидатуру якого на пост прем'єр-міністра у суботу висунула Сербська прогресивна партія — спробувати відновити свій авторитет після протестів, які стали серйозним викликом для його влади.

Правлячі популісти Сербії пропонують президенту Вучичу перейти на посаду прем'єра після виборів05.09.26, 15:43 • 7938 переглядiв

Додамо

Чергові парламентські вибори в Сербії мали відбутися лише у грудні 2027 року. Проте, після майже двох років студентських протестів Вучич заявив про намір провести дострокове голосування.

Вучич, який очолює країну на посаді президента чи прем'єр-міністра вже 12 років, зіткнувся з антикорупційними демонстраціями, спровокованими обвалом бетонного козирка на залізничному вокзалі у місті Нові-Сад на півночі країни у листопаді 2024 року, внаслідок чого загинули 16 людей.

Опозиція та учасники протестів звинувачують Вучича та його соратників у насильстві щодо політичних опонентів, корупції, зв'язках з організованою злочинністю та придушення свободи ЗМІ; сам Вучич та його прихильники ці звинувачення відкидають.

Антоніна Туманова

Світ
Reuters
Александар Вучич
Сербія