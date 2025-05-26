Вторую ночь подряд Польша поднимала истребители из-за атаки рф на Украину

Польша вторую ночь подряд поднимала истребители на фоне атаки россии по Украине. Об этом сообщает Оперативное командование ВС Польши, передает УНН.

Детали

Оперативное командование предупреждало, что в юго-восточной части Польши возможен повышенный уровень шума из-за начала эксплуатации польских и союзных самолетов в воздушном пространстве.

Это вторая очень напряженная ночь подряд для всей системы ПВО Польши, поскольку отмечена возобновленная активность дальней авиации российской федерации по нанесению ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины - говорится в сообщении.

Были начаты все необходимые процедуры, направленные на обеспечение безопасности польского воздушного пространства.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши следило за текущей ситуацией, а подчиненные силы и средства были в полной готовности к немедленному реагированию.

Киев третью ночь подряд под российской атакой дронов: есть повреждения в одном районе

Дополнение

Польша подняла в небо военную авиацию ночью в воскресенье из-за массированной ракетной атаки россии по территории Украины.