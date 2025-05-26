Другу ніч підряд Польща підіймала винищувачі через атаку рф на Україну
Київ • УНН
Другу ніч поспіль Польща підіймала в небо військову авіацію через масовану ракетну атаку росії по території України. Було розпочато всі необхідні процедури для безпеки.
Польща другу ніч поспіль підіймала винищувачі на тлі атаки росії по Україні. Про це повідомляє Оперативне командування ЗС Польщі, передає УНН.
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Оперативне командування попереджало, що у південно-східній частині Польщі можливий підвищений рівень шуму через початок експлуатації польських та союзних літаків у повітряному просторі.
Це друга дуже напружена ніч поспіль для всієї системи ППО Польщі, оскільки відзначено відновлену активність дальньої авіації російської федерації щодо завдання ракетних ударів по об'єктах, розташованих на території України
Було розпочато всі необхідні процедури, спрямовані на забезпечення безпеки польського повітряного простору.
Оперативне командування Збройних сил Польщі стежило за поточною ситуацією, а підпорядковані сили та засоби були у повній готовності до негайного реагування.
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Доповнення
Польща підняла в небо військову авіацію вночі в неділю через масовану ракетну атаку росії по території України.