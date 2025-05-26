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F-16 Fighting Falcon

Другу ніч підряд Польща підіймала винищувачі через атаку рф на Україну

Київ • УНН

 • 6106 перегляди

Другу ніч поспіль Польща підіймала в небо військову авіацію через масовану ракетну атаку росії по території України. Було розпочато всі необхідні процедури для безпеки.

Другу ніч підряд Польща підіймала винищувачі через атаку рф на Україну

Польща другу ніч поспіль підіймала винищувачі на тлі атаки росії по Україні. Про це повідомляє Оперативне командування ЗС Польщі, передає УНН.

Деталі

Оперативне командування попереджало, що у південно-східній частині Польщі можливий підвищений рівень шуму через початок експлуатації польських та союзних літаків у повітряному просторі.

Це друга дуже напружена ніч поспіль для всієї системи ППО Польщі, оскільки відзначено відновлену активність дальньої авіації російської федерації щодо завдання ракетних ударів по об'єктах, розташованих на території України

- йдеться в повідомленні.

Було розпочато всі необхідні процедури, спрямовані на забезпечення безпеки польського повітряного простору.

Оперативне командування Збройних сил Польщі стежило за поточною ситуацією, а підпорядковані сили та засоби були у повній готовності до негайного реагування.

Київ третю ніч поспіль під російською атакою дронів: є пошкодження в одному районі26.05.25, 08:49 • 4686 переглядiв

Доповнення

Польща підняла в небо військову авіацію вночі в неділю через масовану ракетну атаку росії по території України.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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