Второй тур выборов в Сейм Литвы: кто получит 63 мандата?

В Литве проходит второй тур парламентских выборов, во время которого избираются 63 депутата Сейма в одномандатных округах. Об этом пишет УНН со ссылкой на LRT.

Детали

В воскресенье проходит главный день второго тура парламентских выборов в Литве. Страна выбирает 63 депутата Сейма в одномандатных округах, при этом агитация за кандидатов запрещена до закрытия избирательных участков. Участки работают с 7 утра до 8 вечера, и жители могут голосовать только на своем участке.

Общее количество избирателей в списках превышает 2 миллиона человек, тогда как гражданами Литвы являются 2,2 миллиона. Второй тур выборов проходит для 63 мест в Сейме, но избирателям в восьми округах (Сенамиескис-Зверинас, Антакалнис, Кельме-Силале, Кедайняй, Жиемгала-Запад, Шальчининкай-Вильнюс, Неменчине и Йонава) голосовать больше не нужно, поскольку здесь депутаты были избраны еще в первом туре.

Всего в первом туре было избрано 78 из 141 депутата. По данным Центральной избирательной комиссии, досрочно во втором туре проголосовали 10,5% избирателей. В день голосования, за семь часов до его начала, вступил в силу запрет на агитацию.

Согласно Избирательному кодексу, победителем в одномандатном округе становится кандидат, набравший больше всего голосов, независимо от явки избирателей. Если же оба кандидата получают одинаковое количество голосов, победа присуждается тому, кто набрал больше в первом туре.

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