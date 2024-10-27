Другий тур виборів до Сейму Литви: хто отримає 63 мандати?
Київ • УНН
У Литві проходить другий тур парламентських виборів для обрання 63 депутатів у одномандатних округах. Дільниці працюють з 7:00 до 20:00, явка очікується вища за перший тур, де вже обрано 78 депутатів.
У Литві відбувається другий тур парламентських виборів, під час якого обираються 63 депутати Сейму в одномандатних округах. Про це пише УНН з посиланням на LRT.
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У неділю проходить головний день другого туру парламентських виборів у Литві. Країна обирає 63 депутати Сейму в одномандатних округах, при цьому агітація за кандидатів заборонена до закриття виборчих дільниць. Дільниці працюють з 7 ранку до 8 вечора, і мешканці можуть голосувати лише на своїй дільниці.
Загальна кількість виборців у списках перевищує 2 мільйони осіб, тоді як громадянами Литви є 2,2 мільйона. Другий тур виборів проходить для 63 місць у Сеймі, але виборцям у восьми округах (Сенамієскіс-Зверинас, Антакалніс, Кельме-Сілале, Кедайняй, Жиемгала-Захід, Шальчінінкай-Вільнюс, Неменчіне і Йонава) голосувати більше не потрібно, оскільки тут депутати були обрані ще в першому турі.
Загалом у першому турі було обрано 78 зі 141 депутата. За даними Центральної виборчої комісії, достроково у другому турі проголосували 10,5% виборців. У день голосування, за сім годин до його початку, набула чинності заборона на агітацію.
Відповідно до Виборчого кодексу, переможцем в одномандатному окрузі стає кандидат, який набрав найбільше голосів, незалежно від явки виборців. Якщо ж обидва кандидати отримують однакову кількість голосів, перемога присуджується тому, хто набрав більше в першому турі.
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