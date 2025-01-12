Второй тур: пророссийский кандидат Миланович одержал победу на выборах в Хорватии

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович побеждает во втором туре выборов президента. Об этом сообщает Vijesti, передает УНН.

Детали

Государственная избирательная комиссия обнародовала предварительные результаты второго тура президентских выборов, основываясь на обработке 99,84% бюллетеней. Пророссийский кандидат от Социал-демократической партии Зоран Миланович, получил поддержку 74,68% избирателей. Его оппонент от Хорватского демократического союза Драган Приморац набрал 25,32% голосов.

По информации, в Хорватии было открыто 6650 избирательных участков, а еще 105 - за рубежом. Больше всего избирателей за пределами страны зарегистрировано в Боснии и Герцеговине и Германии. Участие в выборах имели право принять 3,77 миллиона граждан.

Хорватия выбирает президента: второй тур выборов: второй тур выборов

Напомним,

В Хорватии 30 декабря 2024 года голосов в первом туре президентских выборов после подсчета 100% победу одержал тоже глава страны Зоран Миланович.

В Хорватии подсчитали 100% бюллетеней на выборах президента: в первом туре победил пророссийский Миланович