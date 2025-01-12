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Второй тур: пророссийский кандидат Миланович одержал победу на выборах в Хорватии

Второй тур: пророссийский кандидат Миланович одержал победу на выборах в Хорватии

Киев  •  УНН

 • 4329 просмотра

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Действующий президент Хорватии Зоран Миланович победил во втором туре выборов с результатом 74,68% голосов. Его оппонент Драган Приморац получил лишь 25,32% поддержки избирателей.

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович побеждает во втором туре выборов президента. Об этом сообщает Vijesti, передает УНН.

Детали

Государственная избирательная комиссия обнародовала предварительные результаты второго тура президентских выборов, основываясь на обработке 99,84% бюллетеней. Пророссийский кандидат от Социал-демократической партии Зоран Миланович, получил поддержку 74,68% избирателей. Его оппонент от Хорватского демократического союза Драган Приморац набрал 25,32% голосов. 

По информации, в Хорватии было открыто 6650 избирательных участков, а еще 105 -  за рубежом. Больше всего избирателей за пределами страны зарегистрировано в Боснии и Герцеговине и Германии. Участие в выборах имели право принять 3,77 миллиона граждан. 

Хорватия выбирает президента: второй тур выборов: второй тур выборов12.01.25, 02:43 • 25457 просмотров

Напомним,

В Хорватии 30 декабря 2024 года голосов в первом туре президентских выборов после подсчета 100% победу одержал тоже глава страны Зоран Миланович.

В Хорватии подсчитали 100% бюллетеней на выборах президента: в первом туре победил пророссийский Миланович30.12.24, 09:35 • 18875 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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