Хорватия выбирает президента: второй тур выборов: второй тур выборов
Киев • УНН
В Хорватии проходит второй тур президентских выборов между действующим президентом Зораном Милановичем и кандидатом от ХДС Драганом Приморацем. Миланович лидировал в первом туре и сохраняет преимущество.
Сегодня в Хорватии пройдет борьба за президентское кресло во втором туре выборов. Об этом сообщает AP, передает УНН.
Детали
За должность соревнуются действующий лидер страны Зоран Миланович, представляющий социал-демократическую партию, и кандидат консервативной ХДС Драган Приморац.
Первый тур голосования, состоявшийся две недели назад, не определил победителя. Миланович получил значительную поддержку, но не достиг необходимого для победы в первом туре уровня. Приморац, который существенно отстал, продолжает кампанию в надежде на укрепление своей позиции среди избирателей.
Ожидается, что преимущество остается на стороне действующего президента. Его успех может означать серьезный вызов для ХДС, которая долгое время удерживала ключевые позиции в хорватской политике. Для социал-демократов, которые сейчас находятся в оппозиции, это может стать значительным шагом к расширению влияния.
В Хорватии подсчитали 100% бюллетеней на выборах президента: в первом туре победил пророссийский Миланович30.12.24, 09:35 • 18790 просмотров