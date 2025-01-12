Хорватія обирає президента: другий тур виборів

Сьогодні в Хорватії пройде боротьба за президентське крісло у другому турі виборів. Про це повідомляє AP, передає УНН.

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За посаду змагаються чинний лідер країни Зоран Міланович, який представляє соціал-демократичну партію, та кандидатом консервативної ХДС Драган Пріморац.

Перший тур голосування, що відбувся два тижні тому, не визначив переможця. Міланович отримав значну підтримку, але не досягнув необхідного для перемоги в першому турі рівня. Пріморац, який суттєво відстав, продовжує кампанію в надії на зміцнення своєї позиції серед виборців.

Очікується, що перевага залишається на боці чинного президента. Його успіх може означати серйозний виклик для ХДС, яка довгий час утримувала ключові позиції в хорватській політиці. Для соціал-демократів, які зараз перебувають в опозиції, це може стати значним кроком до розширення впливу.

У Хорватії підрахували 100% бюлетенів на виборах президента: у першому турі переміг проросійський Міланович