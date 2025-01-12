Другий тур: проросійський кандидат Міланович здобув перемогу на виборах у Хорватії

Чинний президент Хорватії Зоран Міланович перемагає у другому турі виборів президента. Про це повідомляє Vijesti, передає УНН.

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Державна виборча комісія оприлюднила попередні результати другого туру президентських виборів, базуючись на обробці 99,84% бюлетенів. Проросійський кандидат від Соціал-демократичної партії Зоран Міланович, отримав підтримку 74,68% виборців. Його опонент від Хорватського демократичного союзу Драган Пріморац набрав 25,32% голосів.

За інформацією, у Хорватії було відкрито 6650 виборчих дільниць, а ще 105 – за кордоном. Найбільше виборців за межами країни зареєстровано у Боснії та Герцеговині й Німеччині. Участь у виборах мали право взяти 3,77 мільйона громадян.

Хорватія обирає президента: другий тур виборів

Нагадаємо

У Хорватії 30 грудня 2024 року голосів в першому турі президентських виборів після підрахунку 100% перемогу одержав теж глава країни Зоран Міланович.

У Хорватії підрахували 100% бюлетенів на виборах президента: у першому турі переміг проросійський Міланович