Вторжение рф в Украину: разведка получила список российских ракетчиков-артиллеристов

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"ГУР МО Украины получило список военнослужащих реактивно-артиллерийского дивизиона 205 отдельной мотострелковой казачей бригады (в/ч 74814) г. Буденновск, что совершают военные преступления против народа Украины", - отметили в ГУР МОУ и опубликовали список.

В разведке подчеркнули, что за совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности.

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