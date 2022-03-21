Вторжение рф в Украину: разведка получила список российских ракетчиков-артиллеристов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало список военнослужащих реактивно-артиллерийского дивизиона из российского города Буденновск, что совершают военные преступления против народа Украины, сообщили в ГУР МОУ, пишет УНН.
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"ГУР МО Украины получило список военнослужащих реактивно-артиллерийского дивизиона 205 отдельной мотострелковой казачей бригады (в/ч 74814) г. Буденновск, что совершают военные преступления против народа Украины", - отметили в ГУР МОУ и опубликовали список.
В разведке подчеркнули, что за совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности.
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