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Вторгнення рф в Україну: розвідка здобула список російських ракетників-артилеристів

Вторгнення рф в Україну: розвідка здобула список російських ракетників-артилеристів

Київ • УНН

 • 132448 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило список військовослужбовців реактивно-артилерійського дивізіону з російського міста Будьонновськ, що скоюють воєнні злочини проти народу України, повідомили у ГУР МОУ, пише УНН.

Цитата

"ГУР МО України здобуло список військовослужбовців реактивно-артилерійського дивізіону 205 окремої мотострілецької казачєй бригади, (в/ч 74814) м. Будьонновськ, що скоюють воєнні злочини проти народу України", - вказали у ГУР МОУ і опублікували список.

У розвідці наголосили, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.

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