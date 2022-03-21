Вторгнення рф в Україну: розвідка здобула список російських ракетників-артилеристів

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"ГУР МО України здобуло список військовослужбовців реактивно-артилерійського дивізіону 205 окремої мотострілецької казачєй бригади, (в/ч 74814) м. Будьонновськ, що скоюють воєнні злочини проти народу України", - вказали у ГУР МОУ і опублікували список.

У розвідці наголосили, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.

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