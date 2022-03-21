Вторгнення рф в Україну: розвідка здобула список російських ракетників-артилеристів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило список військовослужбовців реактивно-артилерійського дивізіону з російського міста Будьонновськ, що скоюють воєнні злочини проти народу України, повідомили у ГУР МОУ, пише УНН.
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"ГУР МО України здобуло список військовослужбовців реактивно-артилерійського дивізіону 205 окремої мотострілецької казачєй бригади, (в/ч 74814) м. Будьонновськ, що скоюють воєнні злочини проти народу України", - вказали у ГУР МОУ і опублікували список.
У розвідці наголосили, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.
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