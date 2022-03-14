Розвідка оприлюднила імена російських льотчиків, які вбивають українців
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Головне управління розвідки Міністерства оборони України продовжує публікувати списки військовослужбовців рф, які здійснюють злочини проти мирного населення України, пише УНН.
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Сьогодні, 14 березня, розвідники оприлюднили список військовослужбовців зенітно-ракетної батареї 6 танкового полку (в/ч 93992) м. Чебаркуль, які здійснюють військові злочини проти мирного населення України.
Крім того, у ГУР опублікували список військовослужбовців 43-го окремого морського штурмового авіаційного полку (в/ч 59882) м. Саки.
За інформацією розвідників, деяким пілотам цієї частини пощастило більше - їх збили й вони потрапили в український полон.
“Ви або загинете від рук українських військових, або від неможливості катапультуватись (пам'ятаємо про хитрого особіста)”, - обіцяють в управлінні.
“Гарантуємо, що вони сповна відчують гнів українського народу. Обіцяємо, жоден злочин не залишиться безкарним, дістанемо з-під землі кожного!” - наголосили у ГУР.
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Як писав УНН, Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список особового складу бригади армійської авіації, яка здійснює бойові вильоти з аеродрому Республіки Білорусь “Ліда” для завдання ударів по мирному населенню та інфраструктурі в Україні.