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ГУР Міноборони України оприлюднило список білоруських льотчиків, причетних до завдання ударів по Україні

ГУР Міноборони України оприлюднило список білоруських льотчиків, причетних до завдання ударів по Україні

Київ • УНН

 • 213808 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список особового складу бригади армійської авіації, яка здійснює бойові вильоти з аеродрому Республіки Білорусь “Ліда” для завдання ударів по мирному населенню та інфраструктурі в Україні, повідомляє УНН.

Цитата

"Дані особи вже можуть вважати себе "лётчиками-залётчиками"! Все, доліталися, "шановні"! Ми вже працюємо над вашим пошуком! Ви сповна відповісте за кожну сльозинку нашого народу", - повідомили в ГУР.

Деталі

Також в управлінні розвідки додали, що використовують хештег "окупантиРФ" не помилково, хоч і йдеться про білоруських військових злочинців, "адже держави РБ не існує. Це вже все одна орда РФ".

Список доступний на сайті ГУР.

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