ГУР Міноборони України оприлюднило список білоруських льотчиків, причетних до завдання ударів по Україні

Цитата

"Дані особи вже можуть вважати себе "лётчиками-залётчиками"! Все, доліталися, "шановні"! Ми вже працюємо над вашим пошуком! Ви сповна відповісте за кожну сльозинку нашого народу", - повідомили в ГУР.

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Також в управлінні розвідки додали, що використовують хештег "окупантиРФ" не помилково, хоч і йдеться про білоруських військових злочинців, "адже держави РБ не існує. Це вже все одна орда РФ".

Список доступний на сайті ГУР.

Нагадаємо

У Волинській області затримали десантника з Білорусі.