У Волинській області затримали десантника з Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У Волинській області затримали десантника з Білорусі. Про це у Facebook повідомив глава патрульної поліції Євгеній Жуков, передає УНН.
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Чоловіка затримали на Шацькому напрямку.
"Затримали люди, викликали прикордонники. Каже, що перейшов на бік України, бо не хоче воювати з нами. Розказує про позиції, про кількість військ на кордоні", — зазначив Жуков.
Нагадаємо
Від початку війни українська ППО знищила щонайменше 39 російських літаків та 40 вертольотів.