В Волынской области задержали десантника из Беларуси

Детали

Мужчину задержали на Шацком направлении.

"Задержали люди, вызвали пограничники. Говорит, что перешел на сторону Украины, потому что не хочет воевать с нами. Рассказывает о позициях, о количестве войск на границе", — отметил Жуков.

Напомним

С начала войны украинская ПВО уничтожила по меньшей мере 39 российских самолетов и 40 вертолетов.