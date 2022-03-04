В Волынской области задержали десантника из Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В Волынской области задержали десантника из Беларуси. Об этом в Facebook сообщил глава патрульной полиции Евгений Жуков, передает УНН.
Детали
Мужчину задержали на Шацком направлении.
"Задержали люди, вызвали пограничники. Говорит, что перешел на сторону Украины, потому что не хочет воевать с нами. Рассказывает о позициях, о количестве войск на границе", — отметил Жуков.
Напомним
С начала войны украинская ПВО уничтожила по меньшей мере 39 российских самолетов и 40 вертолетов.