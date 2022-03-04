Від початку війни українська ППО знищила щонайменше 39 російських літаків та 40 вертольотів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Від початку війни українська протиповітряна оборона знищила щонайменше 39 російських літаків та 40 вертольотів. Про це інформує командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook, передає УНН.
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4 березня російські окупанти втратили три "грачі" - так називають штурмовики Су-25. Два із них - на Чернігівщині, та один - під Волновахою. За даними командування, у свій останній політ вирушили ще три вертольоти російських військ.
"Таким чином за дев’ять днів війни українська протиповітряна оборона знищила щонайменше 39 російських літаків та 40 вертольотів", - ідеться в повідомленні.
Також у командуванні нагадали, що до повномасштабного вторгнення в Україну авіаційне угруповання російської армії, зосереджене поблизу українських кордонів, налічувало 700 одиниць авіаційної техніки: 450 літаків та 250 вертольотів.