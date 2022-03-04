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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 5820 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Від початку війни українська ППО знищила щонайменше 39 російських літаків та 40 вертольотів

Від початку війни українська ППО знищила щонайменше 39 російських літаків та 40 вертольотів

Київ • УНН

 • 108318 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Від початку війни українська протиповітряна оборона знищила щонайменше 39 російських літаків та 40 вертольотів. Про це інформує командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook, передає УНН.

Деталі 

4 березня російські окупанти втратили три "грачі" - так називають штурмовики Су-25. Два із них - на Чернігівщині, та один - під Волновахою. За даними командування, у свій останній політ вирушили ще три вертольоти російських військ.

"Таким чином за дев’ять днів війни українська протиповітряна оборона знищила щонайменше 39 російських літаків та 40 вертольотів", - ідеться в повідомленні.

Також у командуванні нагадали, що до повномасштабного вторгнення в Україну авіаційне угруповання російської армії, зосереджене поблизу українських кордонів, налічувало 700 одиниць авіаційної техніки: 450 літаків та 250 вертольотів.

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