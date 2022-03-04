С начала войны украинская ПВО уничтожила по меньшей мере 39 российских самолетов и 40 вертолетов

Детали

4 марта российские оккупанты потеряли три "грачи" - так называют штурмовики Су-25. Два из них - в Черниговской области, и один - под Волновахой. По данным командования, в свой последний полет отправились еще три вертолета российских войск.

"Таким образом за девять дней войны украинская противовоздушная оборона уничтожила по меньшей мере 39 российских самолетов и 40 вертолетов", - говорится в сообщении.

Также в командовании напомнили, что до полномасштабного вторжения в Украину авиационная группировка российской армии, сосредоточенная вблизи украинских границ, насчитывала 700 единиц авиационной техники: 450 самолетов и 250 вертолетов.