ГУР Минобороны Украины обнародовало список белорусских летчиков, причастных к нанесению ударов по Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало список личного состава бригады армейской авиации, который совершает боевые вылеты с аэродрома Республики Беларусь “Лида” для нанесения ударов по мирному населению и инфраструктуре в Украине, сообщает УНН.
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"Данные лица уже могут считать себя "летчиками-залетчиками"! Все, долетались,"уважаемые"! Мы уже работаем над вашим поиском! Вы сполна ответите за каждую слезинку нашего народа", - сообщили в ГУР.
Детали
Также в управлении разведки добавили, что используют хэштег "оккупантыРФ" не ошибочно, хоть и речь идет о белорусских военных преступниках "ведь государства СБ не существует. Это уже все одна орда РФ".
Список доступен на сайте ГУР.
Напомним
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