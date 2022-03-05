ГУР Минобороны Украины обнародовало список белорусских летчиков, причастных к нанесению ударов по Украине

Цитата

"Данные лица уже могут считать себя "летчиками-залетчиками"! Все, долетались,"уважаемые"! Мы уже работаем над вашим поиском! Вы сполна ответите за каждую слезинку нашего народа", - сообщили в ГУР.

Детали

Также в управлении разведки добавили, что используют хэштег "оккупантыРФ" не ошибочно, хоть и речь идет о белорусских военных преступниках "ведь государства СБ не существует. Это уже все одна орда РФ".

Список доступен на сайте ГУР.

Напомним

В Волынской области задержали десантника из Беларуси.