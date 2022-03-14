Разведка обнародовала имена российских летчиков, которые убивают украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Главное управление разведки Министерства обороны Украины продолжает публиковать списки военнослужащих рф, которые совершают преступления против мирного населения Украины, пишет УНН.
Детали
Сегодня, 14 марта, разведчики обнародовали список военнослужащих зенитно-ракетной батареи 6 танкового полка (в/ч 93992) г. Чебаркуль, которые совершают военные преступления против мирного населения Украины.
Кроме того, в ГУР опубликовали список военнослужащих 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка (в/ч 59882) г. Саки.
По информации разведчиков, некоторым пилотам этой части повезло больше - их сбили и они попали в украинский плен.
“Вы либо погибнете от рук украинских военных, либо от невозможности катапультироваться (помним о хитром особисте)”, - обещают в управлении.
“Гарантируем, что они сполна почувствуют гнев украинского народа. Обещаем, ни одно преступление не останется безнаказанным, достанем из-под земли каждого!" - подчеркнули в ГУР.
Ранее
Как писал УНН, Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало список личного состава бригады армейской авиации, которая совершает боевые вылеты с аэродрома Республики Беларусь “Лида” для нанесения ударов по мирному населению и инфраструктуре в Украине.