Вторжение РФ: оккупанты потеряли 9 тысяч человек с начала войны
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. С начала войны в Украине, которую инициировала Российская Федерация, российские вражеские силы потеряли уже 9 тысяч человек. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, пишет УНН.
Детали
С 24.02 по 03.0 3оккупанты ориентировочно потеряли 9000 военных. Кроме того, оккупанты понесли потери:
- танков ‒ 217 единиц,
- боевых бронированных машин ‒ 900 единиц,
- артиллерийских систем - 90,
- РСЗО / MLRS - 42,
- средства ПВО - 11,
- самолет / aircraft - 30 единиц (информация уточняется),
- вертолетов / - 31 единица (информация уточняется);
- автомобильной техники - 374,
- легкие скоростные катер - 2 единиц,
- цистерн с ГСМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3,
Как отметили, данные уточняют. Подсчеты осложняются высокой интенсивностью боевых действий.
Добавим
Уже неделю военные Вооруженных сил Украины дают отпор российским оккупантам, которые испугались позорного поражения и начали совершать преступления против человечности.
Боевики обстреливают больницы, убивают женщин и детей. Это уже не армия - это обычные трусы и террористы. Впереди еще много испытаний.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обратился ко всем украинским интернет-пользователям с просьбой не публиковать оперативную информацию об обстрелах в режиме реального времени.