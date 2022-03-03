168 годин опору: окупанти злякалися поразки і почали здійснювати злочини проти людяності
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Вже тиждень військові Збройних сил України дають відсіч російським окупантам, які злякалися ганебної поразки і почали здійснювати злочини проти людяності. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує УНН.
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"168 годин. Вже цілий тиждень Україна дає відсіч російським окупантам. Ніхто. Усвідомте це. Ніхто. Ні в Росії, ні на Заході не вірив, що ми протримаємося тиждень. Єдині, хто вірив – це ми з вами. Дві третини українців до 24 лютого були впевнені, що у випадку повномасштабного вторгнення Росії ми вистоїмо. Сьогодні таких – майже 90%", — написав Резніков.
Міністр відзначив голів військово-цивільних адміністрацій та мерів, які перебувають на передовій, та бійів тероборони. Він також додав, що українські військові вже знищили тисячі окупантів і стільки ворожої техніки, що можна було б озброїти армії кількох країн.
Можливості Збройних сил України, за словами Резнікова, зростають, тому що надходитьвійськова допомога від країн-партнерів.
"Наші повітряні аси вже стали легендами. Десантники, піхота, артилерія – усі доводять, що українці – найкращі.
Вчора я закликав громадян до тотального спротиву. Треба знищити комунікації ворога. Ці метастази, які він намагається протягнути по нашій землі.
Російські окупанти злякалися ганебної поразки і почали вчиняти злочини проти людяності. Вони обстрілюють лікарні, вбивають жінок та дітей. Це вже не армія – це звичайні боягузи і терористи. Попереду ще багато випробувань. Буде кров, сльози, біль. Але зараз як ніколи у нас є усі підстави бути впевненим у собі. І у тих, хто поряд. Ми обов’язково переможемо. Слава Україні!" — зазначив Резніков.
Нагадаємо
Генеральний штаб Збройних сил України звернувся до усіх українських інтернет-користувачів з проханням не публікувати оперативну інформацію про обстріли в режимі реального часу.