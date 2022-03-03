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168 годин опору: окупанти злякалися поразки і почали здійснювати злочини проти людяності

168 годин опору: окупанти злякалися поразки і почали здійснювати злочини проти людяності

Київ • УНН

 • 212301 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Вже тиждень військові Збройних сил України дають відсіч російським окупантам, які злякалися ганебної поразки і почали здійснювати злочини проти людяності. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує УНН.

Деталі

"168 годин. Вже цілий тиждень Україна дає відсіч російським окупантам. Ніхто. Усвідомте це. Ніхто. Ні в Росії, ні на Заході не вірив, що ми протримаємося тиждень. Єдині, хто вірив – це ми з вами. Дві третини українців до 24 лютого були впевнені, що у випадку повномасштабного вторгнення Росії ми вистоїмо. Сьогодні таких – майже 90%", — написав Резніков.

Міністр відзначив голів військово-цивільних адміністрацій та мерів, які перебувають на передовій, та бійів тероборони. Він також додав, що українські військові вже знищили тисячі окупантів і стільки ворожої техніки, що можна було б озброїти армії кількох країн.

Можливості Збройних сил України, за словами Резнікова, зростають, тому що надходитьвійськова допомога від країн-партнерів. 

"Наші повітряні аси вже стали легендами. Десантники, піхота, артилерія – усі доводять, що українці – найкращі.
Вчора я закликав громадян до тотального спротиву. Треба знищити комунікації ворога. Ці метастази, які він намагається протягнути по нашій землі.

Російські окупанти злякалися ганебної поразки і почали вчиняти злочини проти людяності. Вони обстрілюють лікарні, вбивають жінок та дітей. Це вже не армія – це звичайні боягузи і терористи. Попереду ще багато випробувань. Буде кров, сльози, біль. Але зараз як ніколи у нас є усі підстави бути впевненим у собі. І у тих, хто поряд. Ми обов’язково переможемо. Слава Україні!" — зазначив Резніков.

Нагадаємо

Генеральний штаб Збройних сил України звернувся до усіх українських інтернет-користувачів з проханням не публікувати оперативну інформацію про обстріли в режимі реального часу.

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