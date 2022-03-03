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168 часов сопротивления: оккупанты испугались поражения и начали совершать преступления против человечности

Киев • УНН

 • 212297 просмотра

КИЕВ. 3 марта. УНН. Уже неделю военные Вооруженных сил Украины дают отпор российским оккупантам, которые испугались позорного поражения и начали совершать преступления против человечности. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, информирует УНН.

Детали

"168 часов. Уже целую неделю Украина дает отпор российским оккупантам. Никто. Осознайте это. Никто. Ни в России, ни на Западе не верил, что мы продержимся неделю. Единственные, кто верил - это мы с вами. Две трети украинцев до 24 февраля были уверены, что в случае полномасштабного вторжения России мы выстоим. Сегодня таких - почти 90%", — написал Резников.

Министр отметил глав военно-гражданских администраций и мэров, находящихся на передовой, и бойцов теробороны. Он также добавил, что украинские военные уже уничтожили тысячи оккупантов и столько вражеской техники, что можно было бы вооружить армии нескольких стран.

Возможности Вооруженных сил Украины, по словам Резникова, растут, потому что поступает военная помощь от стран-партнеров.

"Наши воздушные асы уже стали легендами. Десантники, пехота, артиллерия - все доказывают, что они - лучшие.
Вчера я призвал граждан к тотальному сопротивлению. Надо уничтожить коммуникации врага. Эти метастазы, которые он пытается протащить по нашей земле.

Российские оккупанты испугались позорного поражения и начали совершать преступления против человечности. Они обстреливают больницы, убивают женщин и детей. Это уже не армия - это обычные трусы и террористы. Впереди еще много испытаний. Будет кровь, слезы, боль. Но сейчас как никогда у нас есть все основания быть уверенными в себе. И у тех, кто рядом. Мы обязательно победим. Слава Украине!" - отметил Резников.

Напомним

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обратился ко всем украинским интернет-пользователям с просьбой не публиковать оперативную информацию об обстрелах в режиме реального времени.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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