168 часов сопротивления: оккупанты испугались поражения и начали совершать преступления против человечности

Детали

"168 часов. Уже целую неделю Украина дает отпор российским оккупантам. Никто. Осознайте это. Никто. Ни в России, ни на Западе не верил, что мы продержимся неделю. Единственные, кто верил - это мы с вами. Две трети украинцев до 24 февраля были уверены, что в случае полномасштабного вторжения России мы выстоим. Сегодня таких - почти 90%", — написал Резников.

Министр отметил глав военно-гражданских администраций и мэров, находящихся на передовой, и бойцов теробороны. Он также добавил, что украинские военные уже уничтожили тысячи оккупантов и столько вражеской техники, что можно было бы вооружить армии нескольких стран.

Возможности Вооруженных сил Украины, по словам Резникова, растут, потому что поступает военная помощь от стран-партнеров.

"Наши воздушные асы уже стали легендами. Десантники, пехота, артиллерия - все доказывают, что они - лучшие.

Вчера я призвал граждан к тотальному сопротивлению. Надо уничтожить коммуникации врага. Эти метастазы, которые он пытается протащить по нашей земле.

Российские оккупанты испугались позорного поражения и начали совершать преступления против человечности. Они обстреливают больницы, убивают женщин и детей. Это уже не армия - это обычные трусы и террористы. Впереди еще много испытаний. Будет кровь, слезы, боль. Но сейчас как никогда у нас есть все основания быть уверенными в себе. И у тех, кто рядом. Мы обязательно победим. Слава Украине!" - отметил Резников.

Напомним

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обратился ко всем украинским интернет-пользователям с просьбой не публиковать оперативную информацию об обстрелах в режиме реального времени.