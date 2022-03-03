У Генштабі ЗСУ просять українців не розповсюджувати інформацію про обстріли в режимі реального часу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Генеральний штаб Збройних сил України звертається до усіх українців, які є користувачами інтернет-спільноти, з проханням не публікувати оперативну інформацію про обстріли в режимі реального часу, пише УНН з посиланням на повідомлення Генштабу ЗСУ.
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“Звертаємось до блогерів, експертів та звичайних учасників інтернет-спільноти: ваша оперативна інформація може стати предметом зацікавленості російських артилеристів та навідників для подальшого коригування наступного пострілу ворога! Будьте обачливими при розповсюдженні інформації про обстріли в режимі реального часу. Ворога деморалізовано, він продовжує нести втрати! Разом переможемо!” - наголосили у відомстві.
Доповнення
Окупанти продовжують вести вогонь по цивільних будівлях, людях, кораблях та захоплювати в полон моряків в акваторії Чорного моря. Вперше російські військові злочинці визнали факт масової загибелі та поранень власних солдатів.