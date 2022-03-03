В Генштабе ВСУ просят украинцев не распространять информацию об обстрелах в режиме реального времени

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“Обращаемся к блогерам, экспертам и обычным участникам интернет-сообщества: ваша оперативная информация может стать предметом заинтересованности российских артиллеристов и наводчиков для дальнейшей корректировки следующего выстрела врага! Будьте осмотрительными при распространении информации об обстрелах в режиме реального времени. Враг деморализован, он продолжает нести потери! Вместе одержим победу!" - отметили в ведомстве.

Дополнение

Оккупанты продолжают вести огонь по гражданским зданиях, людях, кораблях и захватывать в плен моряков в акватории Черного моря. Впервые российские военные преступники признали факт массовой гибели и ранений собственных солдат.