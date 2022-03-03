Російське вторгнення: актуальна обстановка на ранок четверга
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Окупанти продовжують вести вогонь по цивільних булдівлях, людях, кораблях, та захоплювати в полон моряків в акваторії Чорного моря. Вперше російські військові злочинці визнали факт масової загибелі та поранень власних солдат. Про це інформує УНН з посиланням на Міноборони.
Деталі
На Волинському напрямку противник продовжує проводити демонстраційні дії вздовж державного кордону.
На Поліському напрямку ворог намагається проводити наступальні дії в районі населених пунктів Козаровичи, Вишгород, Фастів, Обухів. Відзначено подальше розгортання польових логістичних таборів у районах Бородянки, Катюжанки та Гавронщини.
На Сіверському напрямку російські окупанти намагаються уникаючи бойових зіткнень із ЗС України, стараються дістатись північних околиць Києва, але безуспішно.
Ворожі частини та підрозділи зосередились в районах населених пунктів Баришевка, Нова Басань, Любеч. Частиною сил до БТГр зі складу 200 омсбр 14 АК Північного флоту ЗС РФ, яка фактично втратила боєздатність, здійснює перегрупування та намагається наступати у напрямку на Бровари та Київ.
На Слобожанському напрямку ворог проводить наступальну операцію у в районах населених пунктів Золочів, Харків, Балаклія, намагається продовжити наступ у напрямку Лозової, катастрофічно потребуює поповнення втраченої техніки та особового складу.
На Донецькому напрямку окупанти за підтримки артилерії продовжують наступальні дії в районах населених пунктів Новий Айдар, Волноваха та Маріуполь. Головної мети, щодо захоплення Маріуполя та виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей противник так і не досяг.
В Чорноморській операційній зоні корабельні групи Чорноморського флоту продовжують вести вогонь по цивільних кораблях та захоплювати в полон моряків.
Вперше російські військові злочинці визнали факт масової загибелі та поранень власних солдат. Під час чергового, вечірнього брифінгу офіційний представник російського Міністерства оборони РФ оприлюднив власну інформацію про втрати російських окупаційних військ в Україні: 498 загиблих та 1597 поранених.
Частина сил противника продовжує дії в районах населених пунктів Енергодар, Василівка, Токмак, Новопетрівка. Після перегрупування та введення частини оперативних резервів зі складу 205 окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії ЗС РФ продовжує наступ з метою вийти на околиці Запоріжжя і Маріуполя.
В акваторії Чорного моря спостерігається рух десантного загону ЧФ РФ у складі чотирьох великих десантних кораблів у супроводженні трьох ракетних катерів у напрямку м. Одеса.
Київ та інші міста України потерпають від ракетно-бомбових ударів противника.